Comment bénéficier de meetic gratuit pour les femmes ?

Avec des millions d’inscrits, Meetic est la plus grande communauté de rencontres en France. Les femmes passent leur temps à chercher des hommes pour faire des rencontres sérieuses, alors que les hommes sont de plus en plus nombreux à chercher des femmes sur meetic gratuit. Cette situation a créé une inégalité chez les hommes et les femmes sur ce site de rencontre.

C’est pour cela que nous avons développé un moyen d’inciter les femmes à s’inscrire sur meetic gratuitement, afin de rétablir l’équilibre entre les hommes et les femmes sur ce site de rencontre.

Comme pour un site de rencontre payant, les femmes bénéficient de plusieurs services sur meetic gratuit. Elles peuvent créer leur profil, envoyer et recevoir des messages, consulter les membres qui les intéressent, etc.

Les différents avantages de meetic gratuit

Vous avez la possibilité de devenir membre de Meetic gratuitement dès votre inscription sur le site. L’inscription est rapide et très simple, puisqu’elle vous prendra environ quelques minutes. Vous aurez besoin d’informations personnelles comme votre nom, prénom, adresse email et votre date de naissance pour pouvoir vous inscrire.

Vos données personnelles ne seront pas révélées à des tiers. Les informations que vous fournissez au moment de votre inscription sont stockées dans des serveurs sécurisés, et aucune donnée personnelle ne sera divulguée à des tiers.

Meetic vous permet de rencontrer des personnes qui correspondent à vos attentes, puisque vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs profils de femmes qui se trouvent dans un rayon relativement proche de l’endroit où vous habitez.

Vous pouvez faire connaissance avec les célibataires qui vous intéressent grâce à une connexion gratuite sur le site de rencontre. Sur meetic gratuit, vous pouvez échanger des messages, passer du temps ensemble, et tout se fera dans la plus grande discrétion.

Meetic permet aux célibataires de trouver leur âme sœur parmi plusieurs millions de profils d’hommes et de femmes qui sont inscrits sur le site.

Meetic gratuit pour les femmes

Meetic a annoncé en ce début de mois de mai 2018 que les femmes pourront désormais bénéficier d’un abonnement gratuit. L’option est valable pour un premier mois, puis le prix de l’abonnement sera ramené à 9,99 euros par mois. Les hommes devront toujours s’acquitter de 19,99 euros par mois pour profiter de l’offre.

L’inscription sur Meetic reste gratuite pour les femmes qui peuvent s’inscrire sur le site de rencontre et commencer à créer leur profil. Les femmes peuvent entrer dans leur profil les données qu’elles souhaitent que les hommes puissent voir. Meetic a toutefois prévenu qu’il y avait des règles à respecter en termes de publicité et de façon de parler aux autres.

Le fait que Meetic soit gratuit pourles femmes est une bonne nouvelle pour toutes celles qui voudraient rencontrer quelqu’un, mais qui ne souhaitent pas débourser beaucoup d’argent. Pour les femmes, c’est un moyen de faire des rencontres sans rien investir.

Meetic gratuit ou payant ?

Bien que Meetic soit gratuit pour les femmes, l’inscription et le profil restent intéressants pour les hommes. Les hommes peuvent avoir accès à toutes les fonctions du site, y compris la messagerie, la recherche de partenaires et le chat.

Pour les hommes, Meetic est payant parce qu’ils doivent s’acquitter d’un abonnement mensuel qui coûtera à partir de 19,99 euros par mois. Ce prix comprend un profil complet et l’accès aux fonctions de toutes les autres personnes inscrites sur le site.

En plus de cela, les hommes peuvent choisir la durée de leur abonnement et bénéficier d’une période d’essai gratuite de 7 jours. Les hommes peuvent d’ailleurs profiter de ce délai pour discuter avec les femmes afin de mieux les connaître avant de souscrire à un abonnement.

Les hommes qui sont inscrits sur Meetic peuvent également profiter des fonctions supplémentaires du site comme la messagerie privée et le chat, mais cela nécessite l’achat d’un abonnement. La messagerie privée est disponible pour 4,99 euros par mois et le chat pour 0,99 euros par mois.

Pour les hommes qui préfèrent rencontrer des femmes sur Meetic sans s’inscrire, ils peuvent profiter de l’offre « 7 jours d’essai gratuit ». Ils peuvent ainsi télécharger l’application Meetic sur leur smartphone et profiter des fonctions du site pendant 7 jours.

Les sites concurrents de meetic

Avec plus de 12 millions de visites mensuelles, meetic.com est le site d’un grand réseau social de rencontres en France. Du côté de la concurrence, vous aurez à faire face à de nombreux sites d’autres réseaux sociaux de rencontres comme par exemple celibParis et des sites généralistes comme Meetic.com qui fait partie du groupe Meetic.

CelibParis.fr

Le site celibParis est un site gratuit de rencontre francophone qui compte plus de 150 000 membres. CelibParis est l’un des sites les plus connus pour rencontrer des célibataires en France. Ce site est basé à Paris mais compte de nombreux membres originaires de toute la France et même d’autres pays francophones comme la Belgique.

Les utilisateurs du site y trouveront de nombreux services pour faire des rencontres :

• Un système de recherche par affinités pour faire des rencontres avec des membres ayant les mêmes goûts que vous.

• Un système de messagerie privée pour échanger avec les membres.

• Un chat pour discuter en direct avec les membres.

Et bien d’autres site comme Baddo, Tinder, Parship, etc. !

Les fausses idées sur meetic gratuit

Certains prétendent que meetic gratuit 3 jours n’est pas sérieux à cause de la publicité, d’autres prétendent que meetic gratuit n’est pas fiable à cause des fausses déclarations et d’autres encore prétendent que meetic payant ou gratuit est un site de rencontre pour les escrocs. Tout cela n’est pas vrai ! Quand on parle de site de rencontre gratuit on a souvent tendance à croire que ce site est dangereux à cause de la publicité mais le fait d’être gratuit ne veut pas dire qu’il est nécessairement un bon site de rencontre.

Par exemple, les sites de rencontre gratuit de mauvaise qualité sont souvent des arnaques.

Le fait que meetic gratuit soit gratuit ne signifie pas pour autant qu’il est fiable ou qu’il est un site de qualité. Le fait que meetic gratuit soit gratuit ne signifie pas non plus que tous les membres de meetic gratuit sont des escrocs.

Il est important de savoir que tous les sites de rencontre proposent un service gratuitdepuis le début. Par exemple, sur un site de rencontre gratuit, les membres peuvent se créer un profil sans aucune limite et ils peuvent envoyer des messages gratuitement à d’autres membres du site. Ce service gratuit permet aux membres de se faire une idée du site de rencontre sans avoir à dépenser plus d’argent sur ce site.

La véritable histoire de l’entreprise meetic

C’est en 1998 que Marc Simoncini, entrepreneur de 41 ans, créé Meetic.com. Vingt ans plus tard, la société est devenue une entreprise leader sur le marché européen des sites de rencontres. Le réseau social compte plus de 40 millions d’utilisateurs et est présent dans plusieurs pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. De nombreux sites ont été acquis par le groupe Meetic, comme le site de rencontre américain InterFriendship, le site de rencontre belge Be2 ou encore le site de rencontre russe edenflirt.com.

L’entreprise a décidé de se diversifier en créant Meetic Affinity, un site qui permet aux entreprises de s’inscrire afin de trouver des partenaires commerciaux. En 2009, Marc Simoncini a créé une filiale du groupe Meetic dédiée exclusivement à la recherche de financement pour les entreprises en difficulté, le société Meetic Capital.

Après avoir été élu homme de l’année par le magazine Challenges en 2004, Marc Simoncini est reconnu comme l’un des patrons les plus riches d’Europe. Il est aujourd’hui un entrepreneur respecté, qui a su s’imposer dans un secteur où la concurrence est très rude. C’est un homme d’une grande générosité puisqu’il est très impliqué dans la fondation de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, une association qui vient en aide aux malades du cancer du cerveau et de la moelle épinière.